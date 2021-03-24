نائب كردي:حكومة بارزاني تمنح رواتب لأكراد سوريا وتركيا وإيران لأغراض انتخابية

نائب كردي:حكومة بارزاني تمنح رواتب لأكراد سوريا وتركيا وإيران لأغراض انتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الأمل الكردستانية سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن هناك الآلاف من المواطنين الكرد من سوريا وإيران وتركيا يتسلمون رواتب من حكومة الإقليم.وقال شمس الدين في تصريح صحفي، إن “الآلاف من المواطنين الكرد من تلك الدول استقروا في مدن الإقليم وتم منحهم الجنسية والجواز العراقي بدون صيغة قانونية، وعدم موافقة من وزارة الداخلية الاتحادية”.وأضاف أن “الحزبين الحاكمين بهدف استغلال أصوات هؤلاء وعوائهم في الانتخابات قاموا بتقديم تسهيلات مهمة لهم، منها تعينهم في دوائر ومؤسسات الإقليم، ويعطون رواتب، وأيضا لديهم درجات حزبية”.وكان النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي قد أشار في تصريحات صحافية لوجود 17 ألاف مواطن من كرد سوريا وإيران وتركيا يتسلمون رواتبا من حكومة الإقليم.

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