نائب كردي:حكومة عبد المهدي خضعت لشروطنا النفطية والمالية

أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان اقليم كردستان، بهجت علي، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، عن ثلاثة مقترحات يجري التفاوض بشأنها بين وفد حكومة الاقليم والمسؤولين في بغداد.

وقال علي في حديث صحفي، إن “اول مقترح، هو أن يتم تسليم 250 ألف برميلاً من النفط بشكل يومي إلى بغداد، مقابل إرسال مستحقات الاقليم المالية كافة، بما فيها رواتب ونفقات سيادية، ورواتب البيشمركة، وموازنة استثمارية”.

وأضاف، أن “المقترح الثاني، هو أن يبيع الاقليم النفط مباشرةً، ويسلم الأموال عن بيع 250 ألف برميلاً الى بغداد، ويستلم مستحقاته المالية كافة”.

وأشار الى أن “المقترح الثالث ينص على أن يبيع الاقليم النفط مباشرةً، وتستقطع بغداد نسبة 250 ألف برميلاً، وترسل باقي المستحقات، وهي الرواتب البالغة 454 مليار دينار شهريا، بالإضافة لرواتب البيشمركة البالغة 68 مليار دينار شهريا”.

وكان وفد إقليم كردستان الحكومي، قد اجتمع، في وقت سابق من اليوم، مع وزير النفط ثامر الغضبان، بعد وصوله الى العاصمة بغداد.

وضم الوفد “اوات شيخ جناب، وزير المالية في الإقليم، ودارا رشيد، وزير التعليم في الإقليم، وخالد شواني، وزير الإقليم، واوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم، وامانج رحيم سكرتير مجلس وزراء الإقليم”.