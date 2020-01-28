نائب كردي:رئيس الجمهورية غير مقتنع بالمرشحين لرئاسة الوزراء

نائب كردي:رئيس الجمهورية غير مقتنع بالمرشحين لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح غير مقتنع بعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة، مرجحا ان يتم رفض جميع المرشحين وفتح باب الحوار مجددا.وقال شمس الدين في تصريح  صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح سيتأخر في تشكيل الحكومة المقبلة بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية حول شخصية رئيس الوزراء”.واضاف ان “صالح غير مقتنع بعدة شخصيات مرشحة وقد يرفض جميع المرشحين للشروع في مفاوضات جدية لحسم الملف وقبول شخصية مرضية لجميع الاطراف بضمنهم المتظاهرين”.واوضح شمس الدين ان “الشروط المسبقة على المرشحين لرئاسة الوزراء وطلب مناصب محددة من قبل الكتل السياسية يعقد الازمة ويزيد من صعوبة صالح في تكليف رئيس الوزراء المقبل.

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