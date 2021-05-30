نائب كردي:زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ليؤكد عدم التزام حكومة مسرور بإتفاقية الموازنة

نائب كردي:زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ليؤكد عدم التزام حكومة مسرور بإتفاقية الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية مسلم عبد الله، الأحد، أن زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد شكلية فقط.وقال عبد الله في تصريح صحفي، إن “الزيارة لن تأتي بجديد وستكون كحال سابقتها من الزيارات، لآن حكومة الإقليم ليس لديها نية لتسلين النفط إلى بغداد”.وأضاف أن “الهدف من الزيارة هو الظهور أمام الرأي العام الكردي بمظهر الحريص على حقوق المواطنين، خاصة وأنها تأتي في ظل الضغوط من آجل إنهاء استقطاع رواتب الموظفين”.ويزور وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني العاصمة بغداد من آجل التفاهم حول صيغة مشتركة بخصوص اتفاق الموازنة.

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