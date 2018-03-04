نائب كردي:سياسة بغداد في تهميش الكرد تصب في مصلحة حزب بارزاني

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد، الاحد، ان سياسية الحكومة الاتحادية تجاه الكرد تصب في مصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال سعيد في تصريح صحفي له اليوم: ان” كل ماجرى يوم امس السبت في مجلس النواب حول التصويت على فقرات الموازنة والشروط التي وضعت للإقليم تصب في النهاية لمصلحة سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف” اننا سنتوجه للشعب الكردي بهذه الموازنة التي تؤكد قطع ارزاقهم مما يدفعنا للذهاب بعيدا عن العراق”.وتابع ان” الحكومة الاتحادية لن تستطيع منع اعضاء الحزب الديمقراطي من السفر عبر مطاري أربيل والسليمانية الى أي بلد”.وبين ” اننا كاحزاب كردية نتحمل المسؤولية اليوم؛ لكن حكومة بغداد لم تساند تلك الأحزاب تجاه حكومة الإقليم.