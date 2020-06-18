نائب كردي:صمت حكومة كردستان عن القصف التركي لأن “السيادة من مسؤولية بغداد”!!

نائب كردي:صمت حكومة كردستان عن القصف التركي لأن “السيادة من مسؤولية بغداد”!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- برر النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر , الخميس , صمت حكومة إقليم كردستان اتجاه القصف التركي الأخير من قبل اعداد كبيرة من الطائرات ولمواقع متعددة داخل الأراضي العراقية , معتبرا ذلك من مسؤولية الحكومة الاتحادية لكونه يتعلق بانتهاك سيادة الدولة وليس الإقليم .وقال كوجر في تصريح صحفي , ان ” خرق السيادة العراقية بات مؤسف بسبب عدم اتخاذ خطوات جدية وحازمة لما تتعرض له الأراضي العراقية من خروقات خارجية من الجارتين تركيا والقصف المدفعي لقرى في محافظة السليمانية من قبل ايران بحجة الحفاظ على امنها وحدودها من قبل منظمات إرهابية”.وأضاف، أنه “اذا كان امن الجارتين يتعلق بتهديد من قبل منظمات إرهابية , عليها ان تقوم بتنسيق مع الحكومة الاتحادية وفق الأطر المتعارف عليها والتي تحفظ سيادة الجميع ” .وأوضح كوجر، ان “صمت الإقليم لا يعني بان الإقليم راض عن تلك الخروقات وانما يعتبر ذلك من مسؤولية الحكومة الاتحادية , لكونه يتعلق بانتهاك سيادة الدولة وليس الإقليم” .

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