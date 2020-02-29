نائب كردي:علاوي رضخ لمطالب القوى السياسية

نائب كردي:علاوي رضخ لمطالب القوى السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الاء طالباني، السبت، عن تفاصيل اجتماع عقد بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والقيادات السياسية، فيما اشارت إلى أن الكرد لديهم العشرات من الملاحظات على البرنامج الحكومي.وقالت طالباني في تصريحات متلفزة اليوم، إن “”علاوي كان لديه لقاء يوم امس مع بعض القيادات السياسية، وربما طلب وقتاً ليقوم بالتعديل في كابينته الوزارية”، مبينا أن “علاوي أدرك ان اكمال كابينته الوزارية ليست بهذه السهولة، وكانت لديه معلومات غير صحيحة عن الواقع السياسي داخل البرلمان”.وأضافت، أن “الكرد لديهم العشرات من الملاحظات على البرنامج الحكومي وعلى الانتخابات القادمة وشخوص الكابينة”، مبينة أن “الكرد لم يطلبوا من علاوي تغيير أسماء مرشحي الكابينة الوزارية وأعطوا ملاحظات على اسماء مرشحة في كابينة محمد توفيق علاوي”.وتوقعت طالباني أن “يقوم محمد توفيق علاوي بتغيير بعض الأسماء في كابينته الوزارية”.

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