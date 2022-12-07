نائب كردي:على حكومة الإقليم الإتفاق مع بغداد للحصول على ترليون و250 ملياراً دينار شهرياً

نائب كردي:على حكومة الإقليم الإتفاق مع بغداد للحصول على ترليون و250 ملياراً دينار شهرياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو برلمان كردستان علي حمه صالح، الاربعاء، من “انخفاض نفط الإقليم”، بحسب تعبيره، فيما دعاء الى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط وموازنة 2023.وقال صالح في حديث صحفي، إن “نفط كردستان آخذ بالانخفاض، ولكيلا يواجه الإقليم صعوبات كبيرة يتعين عليه الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على مسألة النفط والموازنة”.وأشار إلى أنه “في حال تم الاتفاق بين أربيل وبغداد سيحصل الإقليم على أكثر من ترليون دينار، و250 ملياراً شهرياً”.وواجهت العلاقة بين بغداد واربيل على مدى السنوات الماضية مشاكل عدة، في مقدمتها عدم تسليم كردستان واردات نفط الشمال الى الوزارة الاتحادية، وكذلك 50% من إيرادات المنافذ والرسوم والضرائب.

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