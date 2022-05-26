نائب كردي:فشل الورقة”البيضاء” لحكومة الكاظمي”الافتراضية”

نائب كردي:فشل الورقة”البيضاء” لحكومة الكاظمي”الافتراضية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس، سياسات حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مشيرا الى أنها تعيش في عالم افتراضي لا علاقة بالمواطن.وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر”، “ماذا تعني ان تملك الدولة 90 مليار $ كاحتياطي نقدي مع وجود ارتفاع كبير في نسبة الفقر والبطالة وتفشي واضح للامية والمخدرات والجريمة وانهيار كبير في خدمات الصحة والتعليم وتوفير السكن؟؟”.وأضاف، “يعني فشل الورقة البيضاء وان الحكومة تعيش في عالم افتراضي ولا علاقة لها بالمواطن والواقع”.وكان وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي علاوي كشف، امس الأربعاء، عن وصول الاحتياطي النقدي العراقي الى 90 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

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