نائب:كتلة برلمانية جديدة تتكون من 15 نائباً كردياً

نائب:كتلة برلمانية جديدة تتكون من 15 نائباً كردياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي المستقل، ريبوار كريم، السبت، عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة لها رؤية أخرى بمسألة الرواتب والنفط.وقال كريم، إن “كتلة برلمانية جديدة تتكون من 15 نائباً كردياً ومرشحة لأن ينضم إليها نواب كرد جدد من مختلف الكتل والأحزاب الكردية بات لديها رأي آخر في مسألة الرواتب والنفط ومجمل العلاقة بين بغداد وأربيل”.وأشار النائب الكردي، إلى أن “رواتب موظفي إقليم كردستان يجب ألا تخضع للخلاف والجدل بين الحكومة الاتحادية والإقليم تحت أي ذريعة، لذلك نحن نطالب وقد جمعنا تواقيع بذلك بأن تدفع الرواتب مباشرة من بغداد إلى موظفي الإقليم بعد أن يتم توطينها مثل باقي موظفي الدولة العراقية”.وأضاف كريم: “لا ينبغي معاقبة الناس بسبب خلافات سياسية الطرفين، وهي خلافات كثيراً ما يدفع ثمنها المواطن البسيط في الإقليم”، مبيناً أنه “في حال يحصل اتفاق بين بغداد وأربيل، فإن هذا الاتفاق يكون مع قيادة الإقليم والأحزاب الحاكمة، بينما حين يحصل خلاف، فإن الشعب هو الذي يعاقب لا القيادة أو الأحزاب المسيطرة، وبالتالي فإننا في هذه الكتلة الجديدة نبحث عن حقوق الناس لا حقوق الأحزاب”.

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