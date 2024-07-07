نائب كردي:لا سيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي لشماله

نائب كردي:لا سيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي لشماله
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان تركيا تسعى لحل مشاكلها السياسية من خلال التجاوز على سيادة العراق وحدوده من دون البحث عن حلول لانهاء الصراع داخليا.وقال سليمان في حديث صحفي، انه “لابد من الحفاظ على سيادة العراق ومنع الانتهاكات التي تقوم بها تركيا شمالي البلاد”.وأضاف “على الرغم من التزام العراق بمبادئ حسن الجوار مع الجانب التركي، الا ان هناك أمور سياسية تجعل تركيا وبعض الدول تتجاوز على سيادة العراق”.وبين ان “تركيا تعاني من بعض المشاكل السياسية، وهذه المشاكل يجب ان تحل داخل حدودها بعيدا عن انتهاك سيادة العراق والتجاوز على أراضيه، حيث مازالت الخروقات التركية ترتكب “. 

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