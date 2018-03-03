نائب كردي:لمعصوم الحق في الامتناع عن مصادقة الموازنة

نائب كردي:لمعصوم الحق في الامتناع عن مصادقة الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمد عثمان، اليوم السبت، استمرار الأحزاب الكردية بمقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لتمرير الموازنة، ملوحا بإمكانية امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة الموازنة او اللجوء الى المحكمة الاتحادية.وقال عثمان في تصريح صحفي له اليوم: ان ‘التحالف الكردستاني مستمر في مقاطعة جلسات مجلس النواب المخصصة لتمرير قانون الموازنة المالية’.وأضاف أن ‘تمرير الكتل السياسية للموازنة بمعزل عن الأحزاب الكردية دليل على تفرد بالسلطة وعدم الاكتراث لحقوق الشعب الكردي’.وعن امكانية امتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن المصادقة على الموازنة او اللجوء للمحكمة الاتحادية قال عثمان إن ‘جميع الخيرات متاحة بما فيها امتناع معصوم او اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في تمرير الموازنة ‘.

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