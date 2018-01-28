نائب كردي:لن نتنازل عن 17% في موازنة 2018

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سرحان احمد ،الاحد، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يتعامل مع إقليم كردستان كمحافظات اتحادية، مشيرا الى انه لا يمكن التنازل عن حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية والبالغ نسبتها 17% .وذكر احمد في حديث صحفي له اليوم، إن” كردستان تعتبر إقليما مستقلا، لافتا إلى ان العبادي خرق الدستور والقانون بتعامله مع الاقليم كمحافظات اتحادية”.واضاف ان ” الحكومة الاتحادية أدرجت 12% في الموازنة كحصة لكردستان، موضحا ان كردستان لن تتنازل عن حصتها الاصلية والبالغ نسبتها 17%”.وبين احمد ان ” حكومة كردستان عليها التزامات بدفع رواتب موظفيها بالاضافة الى دفع مستحقات الشركات النفطية والنسبة المدرجة في الموازنة لا تكفي للقيام بواجبات حكومة اقليم كردستان”.