نائب كردي:مسرور اشترى قصراً في أمريكا من النفط العراقي المهرب بسعر 18 مليون دولار

نائب كردي:مسرور اشترى قصراً في أمريكا من النفط العراقي المهرب بسعر 18 مليون دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الاربعاء، عن شراء رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عقاراً بقيمة 18 مليون دولار في ولاية ميامي في الولايات المتحدة الاميركية من النفط العراقي المهرب.وقال شمس الدين  في حديث صحفي له اليوم: ان وسائل اعلام اميركية كتبت مؤخراً بان بارزاني اشترى المنزل بقيمة 18 مليون دولار في ولاية ميامي،مبيناً ان الشراء كان عام 2019  في خضم الازمة المالية التي عانى منها العراق،من اموال النفط المهرب والشعب العراقي بشكل عام والكردستاني بشكل خاص.وطالب شمس الدين هيئة النزاهة بتدقيق كشف الذمة المالية لمسرور بارزاني،اضافة الى تفعيل قانون “من اين لك هذا؟”للكشف عن مصدر تلك الاموال التي حجبت في حينها عن ابناء الشعب ليتمتع بها المسؤولين في كردستان.

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