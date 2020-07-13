نائب كردي:مسرور رئيس مافيات تهريب النفط من كردستان

نائب كردي:مسرور رئيس مافيات تهريب النفط من كردستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة المستقبل والنائب في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين، الاثنين (13 تموز 2020)،أن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني يدير الملف النفطي في الاقليم بيده حصرا، فيما أشار الى وجود “مافيات وفساد كبير” في الملف، وفقا لقوله.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إنه “بسبب الخلاف داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحديدا بين جناحي نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني فأن الأخير بات يدير الملف النفطي بيده حصرا”.وأضاف أن “الملف النفطي فيه فساد كبير وعبارة عن مافيات تمارس التهريب ولا أحد يعرف بالعائدات والأموال التي تأتي للإقليم وهو محل خلاف كبير لذلك لم يتم تسمية وزير لهذه الوزارة لا بل لايوجد حتى موظفين وحصر الملف داخل مكتب مسرور بارزاني”.

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