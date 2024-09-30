نائب كردي:مسعود البارزاني وأبنه مسرور صادروا الحملة الانتخابية لحركة الجيل الجديد

نائب كردي:مسعود البارزاني وأبنه مسرور صادروا الحملة الانتخابية لحركة الجيل الجديد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت النائب عن الجيل الجديد سروة عبدالواحد، مصادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بوسترات وفليكسات الجيل المعدة لانتخابات برلمان اقليم كردستان.وبينت عبد الواحد في تدوينة لها عبر منصة ( X ) ان “مسرور ووالده مسعود امروا بمصادرة جميع فليكسات وبوسترات الجيل الجديد المعدَّة للحملات الانتخابية في محافظة دهوك، قائلة” تخيَّلوا حزباً جباناً لدرجة يخاف من الحزب الوحيد المعارض في الإقليم “.واضافت،انه” لم تعد دهوك معقلكم، وأهالي دهوك تحرَّروا، وشبابها لن يصوِّت لكم حتى لو فعلتم أكثر من ذلك “.وشددت عبد الواحد على ضرورة ان” تتخذ المفوضية العليا للانتخابات الإجراءات القانونية بحق حزب البارزاني اللاديمقراطي إثر كل هذه الخروقات غير القانونية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *