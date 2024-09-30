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نائب كردي:مسعود البارزاني وأبنه مسرور صادروا الحملة الانتخابية لحركة الجيل الجديد
العصائب تطالب بفتح تحقيق لعدم انسحاب الوفد العراقي خلال كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة
حزب طالباني:نسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة
المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في حكومة السوداني الإطارية
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حزب الله اللبناني:س”نتصر”على إسرائيل!
الكرملين:تعديلات على العقيدة النووية الروسية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل (حسن نصرالله) زعيم حزب الله اللبناني
أمريكا وفرنسا تقترحان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة (21) يوماً
الملك عبدالله:لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار
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المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في حكومة السوداني الإطارية
مستشار حكومي:(9600) مدرسة حاجة العراق الفعلية منها
أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال الشهر الماضي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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