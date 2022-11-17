نائب كردي:منصور البارزاني يبيع النفط العراقي مع بلال أردوغان بدون علم الحكومة الاتحادية

نائب كردي:منصور البارزاني يبيع النفط العراقي مع بلال أردوغان بدون علم الحكومة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل سوران عمر، الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني، ببيع النفط دون علم بغداد بالشراكة مع نجل الرئيس التركي  بلال أردوغان.وقال عمر في تصريح صحفي، إن “منصور بارزاني نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يستحوذ على حقل (عين زالة)، التابع لناحية زمار شمال غربي العراق، حيث يقوم ببيع النفط، والذي يبلغ انتاجه 12 ألف برميل يومياً”.وأضاف أن “صادرات النفط من هذا الحقل، تُباع من قبل شركة (سيتر كروب)، في السوق المحلية، دون استحصال خزينة حكومة الإقليم أي عائدات من هذا الحقل، وأن الأمر أحيل للتحقيق الآن”.وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، يقوم بتصدير النفط، وذلك بالشراكة مع صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يقوم الشريكان، بشراء النفط من سوريا وبيعه إلى الأسواق العالمية”.وأوضح عمر أنه “بصرف النظر عن ملف النفط، فان هنالك العديد من السلع والمعدات والثروات الحيوانية، لا تمتلك حكومة الإقليم أي سيطرة عليها”.

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