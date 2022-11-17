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تقرير أمريكي:العالم لايثق بأي مسؤول عراقي جميعهم سراق ومكافحة الفساد من قبلهم أكذوبة كبرى
السفير الإيراني لوزير الكهرباء:عليك تجديد عقد توريد الغاز وبالسعر المفروض من قبلنا
حزب بارزاني:الخلاف مع حزب طالباني وصل الى القطيعة
مصدر أمني:اعتبارا من مطلع العام المقبل الداخلية مسؤولة عن أمن بغداد
رشيد يدعو الحكومة والبرلمان إلى تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن مصالح الإقليم
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السفير الإيراني لوزير الكهرباء:عليك تجديد عقد توريد الغاز وبالسعر المفروض من قبلنا
رشيد يدعو الحكومة والبرلمان إلى تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن مصالح الإقليم
نائب كردي:منصور البارزاني يبيع النفط العراقي مع بلال أردوغان بدون علم الحكومة الاتحادية
المالية النيابية:حراك نيابي لفتح فساد نافذة بيع العملة في البنك المركزي
تقرير أمريكي:العراق يوقع إتفاقيات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة
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مصدر حكومي:تخصيص طائرة خاصة لإعادة نقل المنتخب الكوستريكي إلى البصرة
ميسي يتوقع صعود البرازيل وفرنسا وإنجلترا لبطولة كأس العالم 2022
صحيفة:بايرن ميونخ يسعى لإنضمام رونالدو إلى فريقه
العراق يشارك في بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للسيدات
مصدر أمني:ميليشيا الحشد تسرق مضخات المياه وأسلاك الكهرباء من مدينة البصرة الرياضية
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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