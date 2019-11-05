نائب كردي:مواقف مسعود البارزاني حول التظاهرات لاتمثل الإقليم

نائب كردي:مواقف مسعود البارزاني حول التظاهرات لاتمثل الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن حركة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، ان مواقف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بشأن التظاهرات لا يمثل رأي الاقليم، مشيرا إلى أنها مواقف حزبية.وقال شمس الدين في تصريح صحفي، إن “بيان مسعود بارزاني الأخير بشأن التظاهرات يعد بيانا حزبيا الغرض منه الحفاظ على الامتيازات الخاصة في حكومة عبد المهدي وبالتالي بيانه حزبي بامتياز الغرض منه الحفاظ على مصالحه في الوزارات”.وأضاف، أن “الاقليم فعلا مع الإصلاح ومع منح الحقوق الكاملة للشعب العراقي”، مطالبا البارزاني بـ”تطبيق ما يقوله على شعب اقليم كردستان الذي يعاني بالاصل من سياسة الأحزاب الحاكمة في الاقليم منذ سنوات”. 

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