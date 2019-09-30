نائب كردي:موظفي الإقليم يعيشون حالة من اليأس بسبب عدم صرف رواتبهم

نائب كردي:موظفي الإقليم يعيشون حالة من اليأس بسبب عدم صرف رواتبهم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة المستقبل الكردية المعارضة سوركت شمس الدين، الاثنين، أن موظفي اقليم كردستان يعيشون حالة من اليأس والاحباط بسبب عدم صرف رواتبهم، محذرا من أن ذلك ينذر بكارثة حقيقية في الاقليم.وقال شمس الدين في تصريح صحفي، إن “موظفي اقليم كردستان يعيشون مرحلة من اليأس والإحباط بسبب عدم دفع رواتبهم بشكل منتظم من قبل حكومة الإقليم”.وأضاف، أن “الأمر يحتاج إلى ضغط مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية والشارع الكردي باتجاه الاتفاقية النفطية بين بغداد والإقليم”.ولفت شمس الدين إلى أن “بقاء الوضع على ماهو عليه ينذر بكارثة حقيقية داخل الإقليم بسبب الحزبين الحاكمين في ظل التراجع المستمر في الأوضاع الاقتصادية”.يذكر ما يدخل للإقليم من إيرادات يغطي رواتب موظفي 3 دول بحجم لبنان.

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