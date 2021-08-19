نائب كردي:نخشى من الخذلان الاميركي كما حصل في افغانستان

نائب كردي:نخشى من الخذلان الاميركي كما حصل في افغانستان
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أربيل/شبكة أخبار العراق- عبر نائب في برلمان اقليم كردستان، الخميس، عن خشية الكرد من الخذلان الاميركي كما حصل في افغانستان.وقال النائب في برلمان الإقليم الكردي القيادي في حزب “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” أبو بكر هلدني: “أوضاعنا تشترك في نقاط عدة مع حال أفغانستان، إذ إن واشنطن فشلت في العراق كما في الإقليم، ولم تستطع إقامة حكومة شفافة وديمقراطية حقيقية يمكن اعتبارها دولة المواطنة، وكل الأموال الطائلة التي أنفقتها لم ينتج منها جيش وطني بعيد من التدخلات الحزبية، ناهيك عن الفساد المستشري في حكومتي بغداد وأربيل وغياب مؤسسات مستقلة”.واستدرك، “لكن الاختلاف يكمن في الموقع الجيوسياسي للعراق تجاورنا دولة لها دور مؤثر في إدارة سياسة المنطقة، إلى جانب أمن إسرائيل الذي هو من أولويات اهتمامات واشنطن، كما أن البلد غني بالثروات الطبيعية خصوصا النفط، وعلى الرغم من أن الأميركيين سينسحبون مع الإبقاء على مهمات تدريب القوات، لكن نأمل بأن تتعظ الحكومتان العراقية والكردية من التجربة الأفغانية تجنباً لوقوع كارثة مماثلة”.وأشار هلدني إلى أن واشنطن “خذلت الكرد ثلاث مرات، وليس ببعيد أن تخذلنا للمرة الرابعة، فهي تنتهج مبدأ ليس هناك صداقة دائمة بل مصالح قائمة”، مشدداً على أنه “على الرغم من المسؤولية الملقاة على الأميركيين فإن المسؤولية الأكبر تقع على حكوماتنا إذا ما فشلت في تأسيس دولة ذات سيادة حقيقة ذات مؤسسات رصينة، لأن القوى السياسية الآنية فقدت شرعيتها الجماهيرية إلى حد بعيد، لاستغلالها ثروات البلاد من أجل مصالحها الحزبية الضيقة، وهي وفق المصطلح القانوني آيلة للسقوط لكن في سيناريو مختلف”.

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