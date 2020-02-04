نائب كردي:نريد من علاوي العمل بالدستور واحترام المواطن

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح يطالب الكتل السياسية بدعم محمد علاوي
تيار الحكمة:محمد علاوي بدأ مشاوراته باختيار طاقمه الوزاري
الرئاسات الثلاث في كردستان:لن نتنازل عن وزارة المالية في حكومة علاوي الجديدة
بدر:النائب فائق الشيخ علي سيحرم من المشاركة في الانتخابات القادمة
دولة القانون:العامري انفرد في قرار ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الرئاسات الثلاث في كردستان:لن نتنازل عن وزارة المالية في حكومة علاوي الجديدة
وزير التخطيط يعلن عن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب
صالح يدعو مساهمة بلجيكا في إعادة إعمار المدن المحررة
أول طلب نيابي لعلاوي: اسبقيتك الأولى تنفيذ الإتفاقية مع الصين!!!
المالية النيابية:التخصيص المالي للإقليم يخالف قانون الإدارة المالية
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
-
- اذاعة INN