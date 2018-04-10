نائب كردي:واشنطن لاتتدخل في شؤون كردستان!

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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آريز عبد الله،الثلاثاء، وجود أي انزعاج امريكي من الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان، مؤكدا ان واشنطن لا تتدخل في شؤون الاقليم الداخلية.وقال عبدالله في حديث صحفي له اليوم، ان “واشنطن لن تتدخل في شؤون اقليم كردستان الداخلية وخاصة في شؤون الاحزاب نتيجة لوجود الجو الديمقراطي”.واضاف ان “كل المظاهر السياسية والاقتصادية يمكن ان تؤثر سلبا او ايجابا على شعبية الاحزاب لكن في الانتخابات المقبلة سيبقى حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني هما الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان”.وكانت صحيفة “القدس العربي” قد اشارت في تقرير لها نشرته الجمعة الماضية، الى ان الولايات المتحدة منزعجة من حزبي الديمقراطي، والاتحاد الوطني الحاكمين في كردستان، فيما بينت انها قد تشكل لجاناً دولية لمراقبة الانتخابات ومنع تزوير نتائجها، وانهاء استفرادهما في سلطة الاقليم.