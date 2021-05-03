نائب كردي:وزير الخارجية يعمل لصالح حزب بارزاني

نائب كردي:وزير الخارجية يعمل لصالح حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حراك الجيل الجديد آرام محمد، الاثنين، أن وزير الخارجية فؤاد حسين لايقوم بمهامه الرسمية وفقا لمصلحة الدولة، متهما حسين بتنفيذ اجندات حزبه في الوزارة.وقال محمد في تصريح  صحفي، إن “الاعتداء التركي الأخير وبناء قواعد عسكرية في إقليم كردستان فضلا عن زيارة وزير الدفاع التركي غير الرسمية، يجب أن يتم التصدي لها من وزارة الخارجية عبر موقف رسمي”.وأضاف أن “وزير الخارجية فؤاد حسين يتصرف بما تمليه عليه مصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتوجيهات الحزب وليس مصلحة البلد والدفاع عن سيادته، لذلك لم نر بيان استنكار للتصرفات التركية الأخيرة، نتيجة العلاقة بين أنقرة وحزب البارزاني”.

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