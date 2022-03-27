نائب كردي سابق:أغلب البنوك في الإقليم بلا اعتمادات خارجية

نائب كردي سابق:أغلب البنوك في الإقليم بلا اعتمادات خارجية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السليمانية محمد كياني، الأحد، عن عائدية غالبية البنوك في إقليم كردستان العراق الى مسؤولين متنفذين.وقال كياني في حوار متلفز، إنه “ليس بإمكان المتقاعدين في كردستان الحصول على الكي كارد والماستر كارد”، مشيرا إلى أن “أغلب البنوك في كردستان تعود لمسؤولين متنفذين”.وأضاف كياني، أن “تلك البنوك بلا اعتماد خارجي ولذلك لا تستطيع منح المتقاعدين بطاقة كي كارد وماستر كارد”.تجدر الإشارة الى أن متقاعدين اثنين توفيا خلال الأيام القليلة الماضية اثناء استلام رواتبهم التقاعدية بسبب التدافع نتيجة طول طوابير الاستلام أمام المصارف في الإقليم.

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