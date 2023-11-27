نائب كردي سابق:البارزاني ذراع أردوغان في إلحاق الأذى بالعراق

نائب كردي سابق:البارزاني ذراع أردوغان في إلحاق الأذى بالعراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق الكردي غالب محمد علي، الاثنين، سعي اردوغان عبر اذرعه في العراق المتمثلة ببارزاني وبعض الأطراف السنية الى السيطرة على العراق واحتلال جزء من أراضيه. وقال علي في حديث صحفي، ان “مسرور بارزاني يتعامل بازدواجية بشأن حقوق الشعب الكردي، حيث يوجد في تركيا اكثر من 20 مليون نسمة من الاكراد والشخصية المذكورة لاتستطيع ان تتحدث عن مظلوميتهم بسبب المصالح التي تربطه بأنقرة”. وأضاف ان “الكرد في تركيا يعانون كثيراً من حيث منع التحدث بلغتهم وكذلك عدم ادخال اللغة الكردية في المدارس ولايملكون باقي الحقوق التي يمتلكها الشعب الكردي في العراق”. وبين ان “بارزاني لايستطيع ان يدافع عن حقوق الشعب الكردي في تركيا كونه يخاف من حكومتها، وكذلك فهو يعد الذراع التركي في كردستان العراق فضلا قيامه بتهريب النفط عبر الاراضي التركية”. وتابع، ان “اردوغان يسعى من خلال اذرعه التي يمتلكها في كردستان وكذلك في المكون السني الى حكم العراق والتحكم بمقدراته واحتلال أجزاء من أراضي البلاد”.

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