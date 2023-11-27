نائب كردي سابق:البارزاني ذراع أردوغان في إلحاق الأذى بالعراق

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تحالف الانبار:سطوة الحلبوسي وتهديده لخصومه أنتهت
تركيا تؤكد استعدادها لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر مينائها
القضاء العراقي:التحقيق المالي سيكافح غسيل الأموال
العلاق:أكثر من (100) تريليون دينار حجم الكتلة النقدية 70% منها في التداول
إيران:(20)مليار دولار سنوياً قيمة صادراتنا للعراق وتجارتنا معه بإتجاه واحد
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- عربية ودولية
مسلحون مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن
مصر: احتمال تمديد الهدنة المؤقتة في غزة إلى يوم أو يومين والأردن تدعو الى تحوّل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
اليوم الأول من الهدنة ..إطلاق سراح 39 فلسطينياً مقابل 13 إسرائيليا
قطر: سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل في الساعات القادمة
قطر: هدنة إنسانية في غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد
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اليوم..الزوراء والعربي الكويتي ضمن المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي
الاتحاد العراقي لالعاب القوى يعلن عن إقامة بطولة الطريق (الضاحية) في الموصل
وقوع منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين
المنتخب العراقي بالمرتبة 63 وفق تصنيف الفيفا الشهري
كاساس: طريق المنتخب نحو مونديال 2026 بـ”الطويل والشائك”
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- تحقيقات
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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- صورة وتعليق
العلاق:أكثر من (100) تريليون دينار حجم الكتلة النقدية 70% منها في التداول
إيران:(20)مليار دولار سنوياً قيمة صادراتنا للعراق وتجارتنا معه بإتجاه واحد
تظاهرة لتدريسي السليمانية يطالبون بصرف رواتبهم مباشرة من بغداد وحكومة البارزاني ترفض
راح العراق..السوداني يطالب “بالإسراع في تنفيذ الربط السككي مع إيران”
العامري: استهداف القوات الأمريكية للحشد انتهاكا للسيادة الإيرانية على العراق
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- اذاعة INN