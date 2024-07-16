نائب كردي سابق:القوات التركية تسيطر على نصف مساحة دهوك والعائلة البارزانية السبب

نائب كردي سابق:القوات التركية تسيطر على نصف مساحة دهوك والعائلة البارزانية السبب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عن إقليم كردستان، غالب محمد علي، الثلاثاء، ان القوات التركية توغلت بنحو 40 كم داخل محافظة دهوك وتسيطر على نصف مساحة المحافظة، لافتا الى ان التوغل التركي جاء بموافقة العائلة البارزانية.وقال علي في تصريح  صحفي، ان “العائلة البارزانية قد منحت تركيا الضوء الأخضر لدخول أراضي دهوك والسيطرة عليها، وخصوصا منطقة العمادية ومناطق أخرى تابعة للمحافظة”.وأضاف ان “القوات التركية توغلت بنحو 40 كم داخل أراضي دهوك، وبالتالي فأن 57 % من أراضي هذه المحافظة الان تحت سيطرة السلطات التركية، وهذا الامر تتحمل مسؤوليته حكومتي بغداد واربيل”.وبين ان “وزير الدفاع التركي يؤكد بنفسه ان قواته تسيطر على الأراضي العراقية وتستولي عليها، في وقت تقوم فيه الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة عديمة الجدوى، بالمحصلة فان الحكومتين في بغداد والاقليم وراء مايجري من توغل تركي في دهوك”.

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