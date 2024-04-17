نائب كردي سابق:بأمر أمريكي بغداد ستواصل إرسال رواتب موظفي الإقليم وفق الرغبة البارزانية

نائب كردي سابق:بأمر أمريكي بغداد ستواصل إرسال رواتب موظفي الإقليم وفق الرغبة البارزانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الدورة السابقة جهاد حسن، اليوم الأربعاء (17 نيسان 2024)، أن وزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان دون أي تأخير بأمر أمريكي.وقال حسن في حديث صحفي، ان “بغداد لن تحتاج لقوائم الموظفين في كردستان كونها موجودة، وبالتالي من المؤمل إطلاق الرواتب منتصف الأسبوع المقبل أو نهايته”.وأضاف انه “بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى سيتم إطلاق رواتب موظفي كردستان دون أي مشاكل بأمر أمريكي، كون قوائم الموظفين مرسلة والتفاهم موجود بأنه يتم إرسال الرواتب لحين الانتهاء من موضوع التوطين بشكل كامل”.واعلنت حكومتي بغداد والاقليم الشهر الماضي، التوصل الى تفاهم بشأن الرواتب المتأخرة لموظفي كردستان، مما عجل بإطلاقها مع بقية موظفي العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *