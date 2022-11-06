نائب كردي سابق:حقل “صفية” النفطي في الموصل مخصص لجيب منصور البارزاني

نائب كردي سابق:حقل “صفية” النفطي في الموصل مخصص لجيب منصور البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي، عن سيطرة الابن الثاني لمسعود بارزاني “منصور” على حقل صفية النفطي بمحافظة نينوى، لافتا الى ان نفط هذا الحقل يتم تصفيته في مصفى لاناز ويباع الى تركيا لتحصل العائلة البارزانية على ايراداته. وقال علي في حديث صحفي، إن “سلطات الإقليم تعمل على تهريب النفط للخارج لتركيا ودول اسيوية والكيان الصهيوني وبعلم الحكومات الاتحادية وجميع مسؤولي الدولة من دون اتخاذ أي إجراءات تذكر”. وأضاف أن “حقل صفية القريب من محافظة نينوى وتابع الى شركة نفط الشمال يخضع لسيطرة العائلة الحاكمة في الإقليم وتحديداً منصور مسعود بارزاني، حيث يتم تهريب نفط هذا الحقل الى كردستان ويتم تصفيته في مصفى لاناز ليتم بيعه إلى تركيا”. وبين غالب، ان “إيرادات حقل صفية الخاضع لسيطرة منصور بارزاني تذهب ايراداته الى هذه العائلة من دون ان تحصل الحكومة الاتحادية على أي إيرادات، رغم علمها بما يحصل في هذا الحقل وغيره من الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة البارزاني”.

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