نائب كردي سابق:حكومة الإقليم لن تسلم بغداد دولاراً واحداً عن بيعها للنفط والغاز

نائب كردي سابق:حكومة الإقليم لن تسلم بغداد دولاراً واحداً عن بيعها للنفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم  السياسي الكردي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة غالب محمد، الخميس،  حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في تسليم إيرادات النفط ، مبينا أن الإقليم باع نفطه للشركات الاجنبية وقبض أمواله مقدما .وقال محمد في تصريح صحفي، إن “إلاقليم لم يلتزم لحد هذه اللحظة بقرار المحكمة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية بتسليم واردات النفط إلى شركة سومو “.وأضاف أن “العائلة البارزانية ومسؤولي الإقليم يعتبرون قرار المحكمة الاتحادية قرار غير دستوري وهم غير ملتزمين بذلك “.وأشار إلى أن “حكومة اقليم كردستان لا يستطيع تسليم واردات النفط المباع إلى الحكومة العراقية  لانها باعت النفط واستلمت أمواله سلفا”. 

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