نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تحترم الحكومة الاتحادية بسبب ضعف الاخيرة

نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تحترم الحكومة الاتحادية بسبب ضعف الاخيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية السابق احمد حمه رشيد، الخميس، عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم العائدات النفطية مخالفة قانونية كبيرة.وقال رشيد في تصريح  صحفي، ان ” حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة المركزية منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان وهذا يعتبر مخالفة قانونية كبيرة”.وأضاف: “حكومة الإقليم لن يسلموا الواردات أبدًا فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة” مطالبا “الحكومة باتخاذ إجراءات لحل هذه الازمة كونها اضرت بالواضع الاقتصادي للبلد”.وبين ان “الإقليم يستلم من الحكومة الاتحادية تخصيصات وبالمقابل يتخلف عن تسليم إيراداته النفطية إلى الحكومة”.وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي خلال الأيام القليلة الماضية ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة الاتحادية فيما دعت اللجنة المالية الى مساعدة الوزارة فيما يتعلق بهذه المشكلة. 

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