نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق الموازنة

نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق في البرلمان غالب محمد، السبت، أن حكومة إقليم كردستان لن تلتزم باتفاق الموازنة.وقال محمد في حديث صحفي، ان “حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة في كردستان أعتادت على الفساد والسرقات، وبالتالي لايمكنها الالتزام بقانون يضمن حقوق الموظفين”.وأضاف أنه “يجب ربط رواتب موظفي إقليم كردستان عبر النظام الإلكتروني ويكون عبر بغداد، في حال لم تلتزم حكومة كردستان بتوزيع الرواتب بشكل منتظم كل 30 يوما”.وتوصل الاتفاق السياسي بين بغداد واربيل، الى تثبيت نقاط متفق عليها في بنود الموازنة، تتمثل بتسليم الاقليم لمالايقل عن 400 الف برميل يوميا الى بغداد، لتقوم بتصديره ووضع العائدات في حساب لدى البنك المركزي العراقي، ومن ثم يتم تحويل حصة كردستان من الموازنة شهريا في حساب خاص باسم حكومة الاقليم.

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