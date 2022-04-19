نائب كردي سابق:حكومة بارزاني تدفع مليار دولار سنوياً لإدامة العمليات العسكرية التركية

نائب كردي سابق:حكومة بارزاني تدفع مليار دولار سنوياً لإدامة العمليات العسكرية التركية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب السابق غالب محمد علي، الثلاثاء، حكومة اقليم كردستان بتمويل الحملات العسكرية التركية ضد العراق، مبينا ان كردستان تدفع مليار دولار لتمويل شراء الوقود والعتاد للطائرات التركية المعتدية على العراق.وقال علي في حوار متلفز ، إن “حكومة اقليم كردستان متورطة ومشتركة بالاجتياح التركي في كردستان العراق بل وتساهم ماليا في ذلك”.واضاف ان “الطائرات التركية التي تستهدف السكان في الاقليم تمول مصروفاتها من الوقود والعتاد من خلال مبالغ مخصصة من اقليم كردستان تقدر بمليار دولار سنويا”.واشار علي الى ان “الخرق التركي الاخير مريب ويهدف الى فرض ارادة الحزب الحاكم في الاقليم والسيطرة على الثروات الطبيعة بكردستان واستمرار الفساد”.

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