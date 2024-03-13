نائب كردي سابق:حماية الحدود العراقية من مسؤولية بغداد

نائب كردي سابق:حماية الحدود العراقية من مسؤولية بغداد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان عن الدورة الخامسة سعيد مصطفى، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، أن ملف حماية الأراضي الحدودية هي قضية سيادية.وقال مصطفى في حديث  صحفي، إن “الحكومة الاتحادية هي المعنية بالدفاع عن حدود البلد وسيادته”، مبينا أن “قضية التجاوزات التركية أو الإيرانية يجب أن تحل عن طريق بغداد”.وأضاف مصطفى أن “الإقليم يرفض الخروقات والقصف والعمليات العسكرية وبذات الوقت يطالب الجماعات والفصائل المسلحة المعارضة بالابتعاد عن أراضي الإقليم وعدم جعله منطلقا لصراعهم مع تركيا أو إيران”.

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