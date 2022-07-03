نائب كردي سابق:زوجة وزير الطاقة السابق في حكومة البارزاني تسيطر على تجارة الملف النفطي

نائب كردي سابق:زوجة وزير الطاقة السابق في حكومة البارزاني تسيطر على تجارة الملف النفطي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق غالب محمد، الأحد، عن تفاصيل صعود نجم زوجة وزير الثروات الطبيعية السابق في اقليم كردستان اشتي هورامي، مبينا انها تحولت من امرأة اعتيادية الى سيدة اعمال وصاحبت اكبر شركات تصدر واستيراد النفط بإقليم كردستان.وقال محمد في حديث صحفي، إن “زوجة وزير ثروات اقليم كردستان الاسبق زوجة اشتي هورامي وهي امرأة اعتيادية تحولت عقب الزواج الى سيدة اعمال كبيرة”.واضاف ان “السيدة المذكورة تمتلك حاليا شركات عملاقة ومتنفذة في مجال استيراد وتصدير النفط وهي غير معلومة التمويل “.وأشار محمد الى ان “الملفت بالامر ان صاحبة تلك الشركات تتبجح بمنح اموال لشراء الذمم في اقليم كردستان وكذلك في بغداد دون وجود اي تصريح من الطرفين “.

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