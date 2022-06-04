نائب كردي سابق:شبهات فساد كبيرة في قانون الأمن الغذائي

نائب كردي سابق:شبهات فساد كبيرة في قانون الأمن الغذائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب السابق أمين بكر، السبت، أن زيادة مبالغ التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي يثير الشكوك حول وجود الفساد.وقال بكر في حديث  صحفي، إن “الإصرار على إقرار قانون الأمن الغذائي وربطه بالمواطن مثير للشك، حول وجود شبهات فساد كبيرة من أحزاب معينة، تريد استغلال صعود سعر النفط”.وأضاف أنه “لاحل يلوح بالأفق إلا من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار قانون الموازنة، فهو السبيل لمعالجة مشاكل المواطن، ولايمكن تخصيص هذه المليارات لقانون غير دستوري ويتعارض مع قرارات مع المحكمة الاتحادية”.وترفض جهات سياسية وشعبية محاولة إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل أطراف التحالف الثلاثي، رغم رفض القانون من قبل المحكمة الاتحادية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *