نائب كردي سابق:مسرور جعل موظفي الإقليم رهائن لإنتفاخ جيب أسرته

نائب كردي سابق:مسرور جعل موظفي الإقليم رهائن لإنتفاخ جيب أسرته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب الكردي السابق، غالب محمد، الاثنين، إرسال القروض المالية الى حكومة كردستان لن يحل “مشكلة” رواتب الموظفين، وفيما وجه اتهاما للإقليم، أكد ان مشاكل بغداد واربيل تؤثر على المواطن الكردي. وقال محمد في حديث  صحفي، إن “القروض المالية المرسلة من الحكومة الاتحادية الى كردستان، لن تحل مشكلة موظفي الإقليم”، مبيناً أن “هذه الأموال دائما لا تذهب الى الموظفين”.وأضاف، أن “المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والظروف المعيشية بالنسبة للموظفين الاكراد”، لافتاً الى أن “كردستان لا يرغب بحل أزمة رواتب الموظفين”.وأوضح النائب الكردي السابق، أن “حكومة الإقليم تريد جعل الموظفين رهائن تتحكم بهم، وتستخدمهم ضد الحكومة الاتحادية”، مشيراً الى أن “بغداد تؤكد انها أرسلت 11 تريليون دينار خلال العام الحالي الى أربيل، في الوقت الذي تقول الأخيرة، إنها لم تستلم هذا المبلغ، وهذا يمثل مشكلة كبيرة”.

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