نائب كردي سابق:مسعود يسعى لإهانة العراق من خلال ترشيح”البارزاني”لرئاسة الجمهورية

نائب كردي سابق:مسعود يسعى لإهانة العراق من خلال ترشيح”البارزاني”لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد عضو مجلس النواب السابق سركوت شمس الدين، الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني يريد إهانة البلد من خلال ترشيحه ريبر أحمد البارزاني لرئاسة الجمهورية.وقال شمس الدين في تصريح  صحفي، إن “المرشح هو من الخط الثالث في الحزب الديمقراطي ولايعدو عن كونه موظف في مكتب مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم”.وأضاف أن “منصب رئاسة الجمهورية هو المنصب الأهم ويرمز لسيادة البلد ويجب احترامه من قبل الجميع، لذلك يجب عدم التصويت له”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني رشح في وقت سابق وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد  البارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية.

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