نائب كردي سابق للبارزاني: عن أي مظلومية تتحدث؟؟ كفى كذباً

نائب كردي سابق للبارزاني: عن أي مظلومية تتحدث؟؟ كفى كذباً
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انتقد النائب الكردي السابق غالب محمد علي، حديث مسرور بارزاني عن وجود مظلومية للشعب الكردي ان كانت في العراق، لافتا الى ان العائلة البارزانية تملك رئاسة الجمهورية ووزارات وقضاة وبالتالي اين المظلومية التي يتحدث عنها بارزاني؟.وقال علي في حديث صحفي، ان “حديث مسرور بارزاني عن مظلومية الاكراد يعد حديثا صحيحا ان كان يتحدث عن الاكراد الموجودين في تركيا وبعض الدول الأخرى، لكن ان كان يتحدث عن الكرد في العراق فأنه مخطئ لكونهم يتمتعون بحقوقهم وفق الدستور ولدى الإقليم 3 وزراء في الحكومة، ويتمتع الشعب الكردي بحقوقه الدستورية كباقي العراقيين”.وأضاف ان “كلام بارزاني غير لائق ان كان يتحدث عن الاكراد في العراق، إضافة الى الازدواجية في الطرح بهكذا طريقة لكون العائلة البارزانية تملك وزراء في حكومة السوداني وبالتالي اين المظلومية التي يتحدث عنها”.وبين ان “لدى العائلة البارزانية إضافة للوزراء فأنهم يملكون منصب رئيس الجمهورية واثنين من القضاة في المحكمة الاتحادية، فضلا عن السفراء وجزء كبير من ملاك وزارة الخارجية”.

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