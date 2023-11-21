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نائب:الحلبوسي أسوأ رئيس برلمان في تاريخ العراق
البارزاني:على العراق أن لايزج نفسه في الحرب الدائرة بين ” حماس وإسرائيل”
خبير اقتصادي:44% من البضائع المستوردة دخلت العراق بشكل رسمي والباقي “كلك”
المحكمة الاتحادية تقرر تعيين المستشارين بمرسوم جمهوري
نائب: كتلة تقدم ستشارك في جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
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خبير اقتصادي:44% من البضائع المستوردة دخلت العراق بشكل رسمي والباقي “كلك”
اليوم..سعر صرف الدولار=159250 دينارا
وزارة الاعمار والاسكان تعلن عن تنفيذ مشاريع في 2024 لفك الاختناقات المرورية
الحكومة منحت شركة لوك أويل الروسية عقد لمدة عشر سنوات لإنتاج النفط في البصرة
السوداني يوجه بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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نائب كردي سابق للبارزاني: عن أي مظلومية تتحدث؟؟ كفى كذباً
بالوثيقة..رئاسة البرلمان تعلن عن طرد الحلبوسي من البرلمان
الطباطبائي عمار:حماية الحدود الإيرانية واجبا شرعيا على حكومتنا
صدور أمر قبض بحق شقيق النائب عدنان الجحيشي لسرقته (864) مليون دينار
تحالف حسم يطالب الحكومة والقضاء بفتح ملفات فساد الحلبوسي
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