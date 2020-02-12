نائب كردي: علاوي يتفاوض سرا مع الأحزاب الكردية

نائب كردي: علاوي يتفاوض سرا مع الأحزاب الكردية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، الأربعاء، أن رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي يتواصل بشكل سري مع القوى السياسية في إقليم كردستان بشأن تشكيل الحكومة.وأشار بــرواري، إلى أن “الـتـواصـل مستمر بين رئيس الوزراء المـكـلـف ومـعـظـم الـقـوى الـسـيـاسـيـة والـشـعـبـيـة لـتـقـديـم الأفــكــار والعمل على اختيار كابينة وزارية مهنية ومستقلة بعيداً عن المحاصصة والتهيئة للمستقبل، وتغيير الكثير مـن المفاصل الإدارية في البلد”.وأكد أن “رئيس الوزراء المـكـلـف على تواصل مع حكومة إقليم كردستان ومع الـجـهـات الـسـيـاسـيـة فـيـه، وهــنــاك اتـفـاق مـشـتـرك عـلـى رؤيـــة وبــرنــامــج حـكـومـي خدمي يخدم المواطن وهو أساس التعاون والتنسيق بين الطرفين”.وبـين بـرواري أن “علاوي يتواصل مـــع حــكــومــة الاقــلــيــم والــقــوى الــســيــاســيــة فــيــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة والبرنامج الحكومي عبر أكثر من قناة، وبـشـكـل غـيـر مـبـاشـر وســـري لأهـمـيـة المـرحـلـة، والـعـمـل عـلـى أن تـكـون النتيجة لمـصـلـحـة الـجـمـيـع”

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