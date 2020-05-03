نائب كردي لحكومة مسرور:لماذا لاتوزعون رواتب موظفي الإقليم ومبالغها موجودة؟!

نائب كردي لحكومة مسرور:لماذا لاتوزعون رواتب موظفي الإقليم ومبالغها موجودة؟!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان اقليم كردستان، سوران عمر، الاحد (03 أيار 2020)، إن هناك 800 مليار دينار في بنك إقليم كردستان المركزي، متسائلاً عن سبب عدم توزيع رواتب موظفي الإقليم من هذه المبالغ.وقال عمر في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم لا تقوم بتوزيع الرواتب الا بعد ستين يوماً، ومن ثم آلية التوزيع تستغرق ايضا 30 يوماً، أي أن مدة استلام الراتب في كردستان تستغرق 90 يوماً”.وأضاف: “حسب المعلومات، فإن أموال لبنان تمت إعادتها الى كردستان، إضافة الى وجود مبلغ كبير من الاموال في بنك اقليم كردستان المركزي في أربيل، وتقدر بـ اكثر من 800 مليار دينار”، متسائلاً: “إن كانت الاموال موجودة فلماذا لا تقومون بتوزيعها “.

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