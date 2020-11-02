نائب كردي للكاظمي:أين ذهبت المليارات التي أرسلتها لحكومة مسرور؟!

نائب كردي للكاظمي:أين ذهبت المليارات التي أرسلتها لحكومة مسرور؟!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة المستقبل النيابية سوركت شمس الدين، الاثنين ، الحكومة المركزية بتوضيح موقفها بشأن المليارات التي ترسل للاقليم ولا يعرف اين تذهب.وقال شمس الدين في تصريح صحفي، إن “جميع الأموال التي ترسل من بغداد إلى إقليم كردستان العراق لا يعرف الى اين تذهب وكيف تختفي ومن المسؤول عن سرقتها”.وأضاف أن “المواطنين في الاقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ 65 يوما على الرغم من إرسال بغداد لأموال طائلة”.ودعا شمس الدين رئيس الوزراء الى “اطلاق رواتب مواطني الإقليم مباشرة”، متسائلا “كيف تبخرت المليارات التي ارسلت الى الاقليم خلال الاشهر الماضية”.

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