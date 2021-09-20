نائب كردي لوزير النفط:ما علاقة أبنكم بشركة (قيوان) النفطية في السليمانية

نائب كردي لوزير النفط:ما علاقة أبنكم بشركة (قيوان) النفطية في السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم عضو تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد علي، اليوم الاثنين، وزير النفط على خلفية لقاء ابنه بمسؤوليين في السليمانية.وقال علي في تغريدة عبر تويتر، “من البصرة الى السليمانية، معالي وزير النفط، اذا كانت قيوان شركة معنية بالمشتقات النفطية و النفط خام، ما هي نوع العلاقة بين ابنكم وهذه الشركة؟ كما عرفنا ان ابنك يلتقي بمسؤوليها في السليمانية، الا يجب أن تكون علاقتكم رسمية بوجود معاليكم في هذا اللقاء؟”. يذكر ان وزير النفط احسان عبد الجبار عليه اكثر من 33 ملف فساد قبل ان يكون وزيرا بدعم مستميت من قبل عمار الحكيم ورضوخ الكاظمي لطلب الحكيم ليكون وزيرا.

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