نائب كردي: مسعوب البارزاني” أب” للأحزاب الشيعية والسنّية

نائب كردي: مسعوب البارزاني” أب” للأحزاب الشيعية والسنّية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي،الاربعاء، وجود مؤشرات على حسم رئاسة الجمهورية لصالح مرشح الحزب هوشيار زيباري، فيما اشارت الى أن برهم صالح كان موظفا ومرؤوسا.وقالت الدليمي في حوار متلفز، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن يكون جزءا من القرار في بغداد وم خلال الرئاسات الثلاثة عبر مرشحه هوشيارؤ زيباري”.واضافت انه “و إذا لم تنجح المبادرة ما بين الاتحاد والديمقراطي فنحن ماضون بمرشحنا وان رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح كان موظفا ومرؤوسا في الإقليم”.وأوضحت الدليمي، ان “الحزب الديمقراطي كان يسعى لتوافق الإطار والتيار و لآخر لحظة سنسعى لدخول القوى الشيعية مجتمعة وان الحكومة المقبلة بحاجة الى اب مثل  مسعود البارزاني  يشرف ويراعي وينسق مع الاحزاب الشيعية والسنية يتبنى وبشكل واضح فشل الحكومة  ونجاحها “

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *