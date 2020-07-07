نائب كردي يحذر الكاظمي من الخضوع لمطالب حكومة البارزاني

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، ان حكومة اقليم كردستان تراهن على عامل الوقت لكسب المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.وقال شمس الدين في بيان، أن “ادارة الحزب الديمقراطي تمارس لعبة خبيثة خلال مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية وهي محاولة اطالة امد المفاوضات وكسب عامل الوقت لصالحهم واجبار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على القبول بمطالبهم والتنازل عن ماتفرضه بغداد على الاقليم”.وأكد ان “هذا الاسلوب معروف للجميع وعمل عليه “بارزاني”مع رؤساء الوزراء السابقين ويحاول اعادته خلال المرحلة الحالية رغم انه اصبح مكشوفا للجميع، مما تسبب بالسابق بالحفاظ على جميع المكتسبات في الاقليم مع ارسال بغداد حصة الاقليم من رواتب الموظفين والتي يتم ضمها الى قائمة ارصدة المسؤولين هناك”.وحذر شمس الدين “الكاظمي من القبول بالمطالب التي يقدمها الوفد التفاوضي للاقليم لانها ستصب في مصلحة المسؤولين هناك، ورفض اية ضغوط يمكن ان تمارسها الاحزاب في بغداد لتنفيذ مطالب الاقليم على مضض وبما يؤثر على علاقته مع باقي المحافظات”.