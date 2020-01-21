نائب كردي يدعو الأحزاب الشيعية إلى التنازل عن منافعها

نائب كردي يدعو الأحزاب الشيعية إلى التنازل عن منافعها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيار طاهر، الثلاثاء، الكتل السياسية الشيعية، بالتنازل عن منافعها ومغانمها، والإسراع بتسمية مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.وقال طاهر في حديث صحفي، إن “الاصرار على عدم تسمية رئيس وزراء غير جدلي، واستمرار خرق الدستور بهذا الشأن، سيزيد من توتر الأوضاع ويذهب بالبلاد إلى وضع مجهول”، لافتا إلى أن “الكتل الشيعية تتحمل المسؤولية الأكبر كون منصب رئاسة الوزراء من حصتها، لذا بات من الضروري أن تستعجل بتسمية شخصية مقبولة من قبل المتظاهرين غير جدلية، قبل تفاقم الأزمة”.واضاف أن “الشارع العراقي يغلي مع استمرار عدم تسمية رئيس الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات المبكرة”.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية، محمد الخالدي، عن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد، يترأس حكومة مؤقتة، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، اليوم.وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “رئيس الجمهورية سيعلن اليوم عن تكليفه شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء”.وبين، أن “الشخصية المطروحة تحظى بمقبولية من الشعب والمتظاهرين”، رافضاً الكشف عن اسم المكلف، أو أية معلومات أخرى عنه.

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