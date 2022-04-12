نائب كردي يدعو الأمم المتحدة إلى الإشراف على انتخابات الإقليم

نائب كردي يدعو الأمم المتحدة إلى الإشراف على انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان النائبة سروة عبد الواحد، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى الاشراف على انتخابات الإقليم فيما طالبت بدعمها وفق قانون انتخابي عادل.وكتبت عبد الواحد في تدوينة على تويتر ، مثلما راقبت الأمم المتحدة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فمن واجبها أيضاً المراقبة والإشراف على الانتخابات في الإقليم”.وأضافت “يجب أن يدعم المجتمع الدولي إجراءَ الانتخابات في توقيتها وفق قانون انتخابي عادل”.

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