نائب كردي يدعو بغداد إلى مواصلة دفع 200 مليار دينار شهريا للإقليم لدفع رواتب الموظفين

نائب كردي يدعو بغداد إلى مواصلة دفع 200 مليار دينار شهريا للإقليم لدفع رواتب الموظفين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، السبت، أن على بغداد ان تستمر بدفع 200 مليار دينار للإقليم لحين إقرار الموازنة، فيما وصف الأمر بـ”الضروري جدا”.وقال علي في حديث صحفي، إن “تلك الأموال ضرورية جدا للمساهمة في دفع رواتب الموظفين، لأن الـ 200 مليار تضاف إلى الإيرادات التي تأتي لحكومة الإقليم من بيع النفط والمنافذ والضرائب وغيرها، ويتم دفعها كرواتب”.وأضاف أن “حكومة الإقليم تدفع رواتب بحدود 900 مليار دينار ولديها التزامات أخرى ومشاريع خدمية وصحة وتعليم وغيرها تحتاج للسيولة، ومن ثم يجب الاستمرار بإرسال مبلغ 200 مليار لحين الاتفاق على الموازنة وحصة الاقليم”.

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