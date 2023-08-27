نائب كردي يدعو حكومة السوداني إلى التحرك العاجل لحل أزمة المياه

نائب كردي يدعو حكومة السوداني إلى التحرك العاجل لحل أزمة المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خليل دوسكي، الأحد، الحكومة الاتحادية إلى التحرك العاجل لحل أزمة المياه، مشيرا الى ان العراق تعرض لأزمة مائية خلال السنتين الماضيتين. وقال دوسكي في حديث  صحفي، إن “العراق يعاني من أزمة مائية واضحة ستؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية في العراق خلال الفترة المقبلة”. واضاف أن “الجانب التركي يحاول استغلال موقعه لكسب مزيد من المصالح الاقتصادية”، لافتا إلى أن “الجفاف ارتفع إلى مستويات قياسية خلال السنتين الماضيتين”.وشدد على ضرورة “العمل الجاد من أجل إنهاء مشكلة شح المياه مع الجانب التركي”، مؤكدا ان” يكون ملف المياه في العراق ملفا وطنيا يعطي الاولوية القصوى والعاجلة ضمن أولويات الحكومة”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني، قد حذر من استمرار تفاقم أزمة المياه وهجرة سكان القرى والأرياف.

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