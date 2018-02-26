نائب كردي يدعو هيأة النزاهة في الإقليم لتحريك دعوى ضد هوارمي وكريم

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أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب في برلمان كردستان، علي حمه صالح، الاثنين، هيئة النزاهة في الإقليم إلى المتابعة القانونية وتحريك دعوى بحق وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آستي هورامي، ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم وبنك كردستان.وقال حمه صالح، في بيان، إنه “من تاريخ السادس من شهر تشرين الأول عام 2015 ولغاية الثاني عشر من أيلول 2017، جرى إدخال 207 ملايين دولار الى رقمي الحساب المصرفي (5003797 و 5003385) وهما مسجلين باسم محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، حسب أقوال المحافظ نفسه، ومن إجمالي المبلغ هناك مبلغ متبقي قدره 50 مليوناً و974 الفاً و70 دولاراً لم يتم سحبه”.وأوضح، أن “هذا المبلغ لا يقوم بنك كردستان بدفعه لمصلحة محافظة كركوك في الوقت الحالي، حيث يقول البنك بأن المبلغ يعود للمقاولين وليس لمحافظ كركوك”، مبينا ان “هذا المبلغ هو ملك للكركوكيين وليس لوزير الثروات او محافظ كركوك أو البنك الحق في التصرف بهذا المبلغ”.وأشار إلى، ان “إجمالي المبلغ المصروف بلغ 156 مليوناً و25 ألفاً و930 دولاراً، وبحسب اقوال المقاولين في كركوك فان عملية صرفها لم تكن عادلة او منصفة”.وطالب حمه صالح هيئة النزاهة إلى المتابعة وتحريك دعوى قانونية بناء على المعلومات الواردة والوثائق التي يمتلكها.