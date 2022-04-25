نائب كردي يسأل الصدر:أي إصلاح تدعي به وأنت تتحالف مع المهربين وسراق المال العام؟!

نائب كردي يسأل الصدر:أي إصلاح تدعي به وأنت تتحالف مع المهربين وسراق المال العام؟!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الاثنين، استمرار تهريب النفط من إقليم كردستان باتجاه دول الجوار.وقال شمس الدين في حديث  صحفي، إن “أحزاب السلطة في الإقليم وعوائلهم مستمرين بتهريب النفط عبر الشاحنات إلى تركيا وإيران والصدر على علم بذلك “.وأضاف، أن “النفط يتم تهريبه عبر الطرق الخاصة، وهذا من غير الصادرات الرسمية التي تعلن عنها حكومة الإقليم، لآن النفط المهرب تذهب عائداته إلى شخصيات متنفذة في الحزبين”.ووجه النائب سؤولاً الى مقتدى الصدر ،هل مشروع اصلاحكم الذي تدعي به ان تتحالف مع المهربين وسراق المال العام الذين لايحترمون الدولة العراقية؟!.

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